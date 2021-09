Chi è Luca Morisi, ideatore della campagna social della Lega, indagato per droga. Salvini: 'Resta un amico' (Di lunedì 27 settembre 2021) Luca Morisi , ideatore della campagna social della Lega guidata da Matteo Salvini, risulta indagato dalla Procura in Veneto per cessione di stupefacenti. E' quanto riportano alcuni giornali. Dopo una ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 27 settembre 2021)guidata da Matteo, risultadalla Procura in Veneto per cessione di stupefacenti. E' quanto riportano alcuni giornali. Dopo una ...

Advertising

DadoneFabiana : Luca #Morisi ha fatto del perbenismo provocazione, dell'aggressione digitale mestiere. Il suo problema è l'ambivale… - Maya83285828 : RT @Michele75681042: @Luca__Pagani Stai parlando di un vicequestore a Roma questa se apre i fascicoli tutti i politici vanno in galera fida… - linacondina : RT @leopadanofe: @Luca__Pagani C'è chi ricorda di aver giurato di rispettare la Costituzione, non il vaccino. Brava! #iostoconSchilirò - Il_Paradroide : RT @manolo_loop: Il problema non è la droga. Il problema è l'ipocrisia di chi cerca facili consensi calpestando la vita delle persone. Chi… - matteotti_g : RT @manolo_loop: Il problema non è la droga. Il problema è l'ipocrisia di chi cerca facili consensi calpestando la vita delle persone. Chi… -