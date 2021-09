Catanzaro-Catania, Serie C: le ultime e le probabili formazioni (Di lunedì 27 settembre 2021) Catanzaro-Catania in campo alle 21.00 al “Ceravolo”, per la 5a giornata del campionato di Serie C girone C. I padroni di casa puntano alla vittoria, contro una formazione in crisi di risultato. Ecco come i due tecnici potrebbero scegliere di iniziare la sfida. Statistiche e curiosità di Catanzaro-Catania La squadra di Calabro arriva all’incontro odierno, dopo il pareggio (il terzo consecutivo) fatto registrare lo scorso fine settimana sul campo del Palermo (0-0). I giallorossi, imbattuti nelle prima quattro giornate, in classifica si presentano con 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi). Nelle due sfide giocate in casa, il Catanzaro ha totalizzato una vittoria (V. Francavilla) e un pareggio (Potenza). Nel Catania, invece, c’è malumnore per le tre sconfitte subite nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 settembre 2021)in campo alle 21.00 al “Ceravolo”, per la 5a giornata del campionato diC girone C. I padroni di casa puntano alla vittoria, contro una formazione in crisi di risultato. Ecco come i due tecnici potrebbero scegliere di iniziare la sfida. Statistiche e curiosità diLa squadra di Calabro arriva all’incontro odierno, dopo il pareggio (il terzo consecutivo) fatto registrare lo scorso fine settimana sul campo del Palermo (0-0). I giallorossi, imbattuti nelle prima quattro giornate, in classifica si presentano con 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi). Nelle due sfide giocate in casa, ilha totalizzato una vittoria (V. Francavilla) e un pareggio (Potenza). Nel, invece, c’è malumnore per le tre sconfitte subite nel ...

