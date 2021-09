Capienza stadi, via libera del Comitato tecnico scientifico! (Di lunedì 27 settembre 2021) Nella serata odierna, il Comitato tecnico scientifico ha dato il via libera per l’aumento della Capienza massima all’interno degli impianti sportivi. Sarà possibile occupare il 75% dei posti a sedere nelle strutture all’aperto, mentre il 50% per quelle al chiuso in zona bianca. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. Si raccomanda, inoltre, il massimo rispetto delle misure vigenti affinché non si creino assembramenti e l’utilizzo delle mascherine chirurgiche durante tutte le fasi degli eventi. Domani spetterà al governo tradurre quanto detto in un nuovo decreto. LEGGI ANCHE: Juric perde un titolare per il derby della Mole! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 settembre 2021) Nella serata odierna, ilscientifico ha dato il viaper l’aumento dellamassima all’interno degli impianti sportivi. Sarà possibile occupare il 75% dei posti a sedere nelle strutture all’aperto, mentre il 50% per quelle al chiuso in zona bianca. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. Si raccomanda, inoltre, il massimo rispetto delle misure vigenti affinché non si creino assembramenti e l’utilizzo delle mascherine chirurgiche durante tutte le fasi degli eventi. Domani spetterà al governo tradurre quanto detto in un nuovo decreto. LEGGI ANCHE: Juric perde un titolare per il derby della Mole! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

