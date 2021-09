Camilla e la «crisi di nervi» che ha rischiato di far saltare le nozze col principe Carlo

(Di lunedì 27 settembre 2021) Camilla Shand, duchessa di Cornovaglia, ha atteso per una vita intera il matrimonio con Carlo d’Inghilterra. Eppure nell’aprile 2005 il fatidico «sì» ha rischiato di saltare. Pochi giorni prima delle nozze la duchessa ha iniziato a soffrire di una forma di sinusite così acuta da bloccarla a letto. E i suoi amici si chiedevano: «Sarà in grado di arrivare all’altare?». Ma soprattutto Camilla, come ha rivelato la biografa reale Penny Junior, era «terrorizzata». «Più che la sinusite, a bloccarla sotto le coperte era una crisi di nervi». Un’amica della coppia, Lucia Santa Cruz, ha infatti rivelato alla Junior: «L’avvicinarsi del giorno del matrimonio la stava stressando tantissimo. Letteralmente non riusciva da alzarsi dal letto».

Come ha rivelato l'esperta reale Penny Junior, prima del matrimonio la duchessa era «letteralmente bloccata a letto» dall'ansia: «Era terrorizzata». E forse il «sì» quel 9 aprile del 2005 non ci sarebbe stato.