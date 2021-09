Calcio: Champions, tedesco Brych arbitra l'Atalanta e spagnolo Manzano la Juve (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. - (Adnkronos) - Il tedesco Felix Brych è l'arbitro designato per Atalanta-Young Boys, partita della seconda giornata del girone F di Champions League, in programma mercoledì prossimo alle 18.45 al Gewiss Stadiumdi Bergamo. Lo spagnolo Jesus Gil Manzano dirigerà invece Juventus-Chelsea in campo sempre mercoledì, alle 21, all'Allianz Stadium di Torino per un match del girone H. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. - (Adnkronos) - IlFelixè l'arbitro designato per-Young Boys, partita della seconda giornata del girone F diLeague, in programma mercoledì prossimo alle 18.45 al Gewiss Stadiumdi Bergamo. LoJesus Gildirigerà invecentus-Chelsea in campo sempre mercoledì, alle 21, all'Allianz Stadium di Torino per un match del girone H.

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Champions, tedesco Brych arbitra l'Atalanta e spagnolo Manzano la Juve... - ScMotorieSelmi : Champions: Klopp, Liverpool mostri reazione dopo 3-3 in Premier - H0PESTR0M : LA GARRA CHARRUAAAAA È LUI L'UOMO DELLA CHAMPIONS L'ULTIMA PAROLA NEL CALCIO È DEGLI URUGUACHI - CORNERNEWS24 : #Calcio - Champions: Klopp, Liverpool mostri reazione dopo 3-3 in Premier 'Sabato non abbiamo difeso bene, domani col Porto sarà diverso' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Champions:lavoro differenziato per Ibra, out contro Atletico Zlatan si è allenato questa mattina, poi ha lasciato Milanello -