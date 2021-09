Bonus 1600 per i lavoratori in scadenza: requisiti e come ottenerlo (Di lunedì 27 settembre 2021) È in scadenza il Bonus di 1600 euro destinato ad alcune categorie di lavoratori duramente colpite dalla pandemia. La data entro la quale si può inviare la domanda è il 30 settembre, dunque tra pochi giorni. Bonus 1600 per i lavoratori: cos’è Tra i beneficiari dell’indennità vi sono i stagionali, gli autonomi e quelli dello spettacolo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 27 settembre 2021) È inildieuro destinato ad alcune categorie diduramente colpite dalla pandemia. La data entro la quale si può inviare la domanda è il 30 settembre, dunque tra pochi giorni.per i: cos’è Tra i beneficiari dell’indennità vi sono i stagionali, gli autonomi e quelli dello spettacolo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

ilgiornale : Bonus Covid di 1.600 per alcune categorie di lavoratori in difficoltà per la pandemia: ecco quali sono i requisiti… - CorriereCitta : Bonus Covid da 1600 euro: a chi spetta, come richiederlo e dove fare domanda - virgosaga3 : @INPS_it salve buongiorno ottobre e vero per lavoratori dello spettacolo stabilimenti termali ci sono 1600 bonus - zazoomblog : Bonus Covid da 1600 euro: la scadenza a chi spetta e come fare per averlo - #Bonus #Covid #euro: #scadenza #spetta - SimonaTARANTI10 : @INPS_it Ho letto riguardo €1600,mi pare riferiti a giugno e luglio (800+800).Ho letto che chi ha già preso le mens… -