Bollette luce e gas e bonus sociale, lo sconto arriva in automatico (Di lunedì 27 settembre 2021) Il decreto energia approvato in Consiglio dei Ministri la scorsa settimana ha stanziato un totale di 3,4 miliardi di euro per calmierare i rincari di luce e gas e ha portato anche al potenziamento del bonus sociale, lo sconto in bolletta per le famiglie in difficoltà. Per queste famiglie, sono stati individuati 450 milioni di euro che si tradurranno in uno sconto sulle Bollette a partire dal mese di ottobre. Come riporta l'articolo 3 del decreto, i potenziali beneficiari sono i soggetti che decideranno di accedere nel prossimo trimestre del bonus e, ovviamente, gli oltre 3 milioni di famiglie che, in base alle ultime stime dell'Arera, hanno già diritto allo sconto in bolletta. Non sarà ampliata la platea dei beneficiari ma verrà aumentato l'importo ...

