Bce | Lagarde | ' inflazione salirà ancora ma nel medio termine ancora sotto target' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. - (Adnkronos) - "Ad agosto l'nell'area dell'euro è salita al 3,0 per cento e prevediamo che aumenterà ulteriormente questo autunno: tuttavia, continuiamo a considerare questa risalità come in gran parte temporanea" e frutto di fattori "il cui impatto dovrebbe scomparire nel corso del prossimo anno". Lo ribadisce Christine, Presidente della BCE, in audizione presso la commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo, ricordando come "le proiezioni formulate a settembre dallo staff della BCE prevedono un'annua al 2,2 per cento nel 2021, in calo all'1,7 per cento nel 2022 e all'1,5 per cento nel 2023". Su queste stime, ammette, potrebbero incidere "fattori che potrebbero portare a pressioni sui prezzi più forti di quanto attualmente previsto", da carenze di materie prime e ...