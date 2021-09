Avellino, agente aggredito in carcere. Dura reazione dell’Osapp (Di lunedì 27 settembre 2021) Nel carcere di Avellino un agente è rimasto vittima di un’aggressione. L’Osapp commenta l’evento con un duro comunicato. Dura aggressione ad una guardia carceraria (via web)Un altro episodio di violenza nelle carceri italiane ai danni di un poliziotto. Questa volta è accaduto ad Avellino, dove un uomo è stato colpito da due uomini con diversi colpi al volto. L’azione si è svolta nel giro di pochi minuti, lo scorso sabato. Per questo l’Osapp definisce come fallimentare il sistema della gestione delle carceri in Campania. “Una vera e propria spedizione punitiva con pestaggio nei confronti di un assistente capo coordinatore in servizio al Reparto Penale” precisa Luigi Castaldo, vice direttore dell’Osapp in Campania. Leggi anche-> Napoli piange padre Vincenzo Sibilio: ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 27 settembre 2021) Neldiunè rimasto vittima di un’aggressione. L’Osapp commenta l’evento con un duro comunicato.aggressione ad una guardia carceraria (via web)Un altro episodio di violenza nelle carceri italiane ai danni di un poliziotto. Questa volta è accaduto ad, dove un uomo è stato colpito da due uomini con diversi colpi al volto. L’azione si è svolta nel giro di pochi minuti, lo scorso sabato. Per questo l’Osapp definisce come fallimentare il sistema della gestione delle carceri in Campania. “Una vera e propria spedizione punitiva con pestaggio nei confronti di un assistente capo coordinatore in servizio al Reparto Penale” precisa Luigi Castaldo, vice direttorein Campania. Leggi anche-> Napoli piange padre Vincenzo Sibilio: ...

Advertising

zazoomblog : Avellino agente aggredito in carcere. Dura reazione dell’Osapp - #Avellino #agente #aggredito #carcere. - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Agente aggredito nel carcere di #Avellino, l'#Osapp: 'Sistema allo sbando' -… - ptvtelenostra : AVELLINO. BOTTE IN CARCERE AGENTE FINISCE IN OSPEDALE, S.O.S. DA ARIANO PER IL PERSONALE - - vivereitalia : Avellino: spedizione punitiva contro un agente del carcere. Fattorello (SAPPE): 'Così non si può andare più avanti'… - anteprima24 : ** Agente aggredito a Bellizzi Irpino, Osapp sistema allo sbando ** -