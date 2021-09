Al quirinale il saluto delle nazionali di pallavolo al presidente Mattarella

(Di lunedì 27 settembre 2021) Per il nostro Paese in ripresa dopo le sofferenze della pandemia, "avere segnali di soddisfazione e di serenità è davvero di grande importanza"

Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo alla Nazionale italiana di pallavolo femminile e maschile di rientro dal Campionato europeo. "Avete sottolineato di ...Locon qualche prudenza e faccio bene: non è De Lorenzo. 'Non si preoccupi - mi dice - anche ... in un pastone di turpitudine con dentro il, Palazzo Chigi, i carabinieri, i servizi ...Roma, 27 set. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale le nazionali femminile e maschile di Pallavolo, recenti ..."È stato un periodo straordinario per il nostro sport. Non si è concluso con l'estate e speriamo continui costantemente". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quir ...