Agli arresti domiciliari l'ex commissario dell'Ilva Laghi (Di lunedì 27 settembre 2021) arresti domiciliari per l'ex commissario straordinario dell'Ilva di Taranto, Enrico Laghi. La misura cautelare è stata eseguita dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza, nell'ambito di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Potenza. L'accusa è quella di corruzione in atti giudiziari in concorso con altre persone. È stato eseguito a carico di Laghi anche un sequestro preventivo per un valore di circa 270 mila euro, per fatti risalenti al periodo in cui era commissario straordinario di Ilva . L'arresto dell'ex commissari Laghi, rappresenta un ulteriore sviluppo delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Potenza nell'ambito del medesimo procedimento penale che, nel ...

