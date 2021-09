Afghanistan: i Talebani vietano ai barbieri di tagliare o spuntare le barbe (Di lunedì 27 settembre 2021) I Talebani hanno vietato ai barbieri in diverse province dell’Afghanistan di tagliare o spuntare le barbe dei loro clienti, affermando che farlo sarebbe contrario alla legge islamica, la sharia, e avvertendo che i trasgressori saranno puniti. Lo riporta la Bbc, precisando di aver visionato il relativo avviso nei saloni della provincia meridionale di Helmand. “Nessuno ha il diritto di lamentarsi”, si legge tra l’altro nel documento. Lo stesso ordine è stato impartito a diversi barbieri di Kabul. “Uno dei Talebani mi ha detto che potrebbero mandare ispettori sotto copertura”, ha raccontato un parrucchiere per uomo della capitale afghana, citato ancora dalla Bbc. Un altro barbiere, che gestisce uno dei saloni più grandi della città, ha raccontato che i ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 settembre 2021) Ihanno vietato aiin diverse province dell’diledei loro clienti, affermando che farlo sarebbe contrario alla legge islamica, la sharia, e avvertendo che i trasgressori saranno puniti. Lo riporta la Bbc, precisando di aver visionato il relativo avviso nei saloni della provincia meridionale di Helmand. “Nessuno ha il diritto di lamentarsi”, si legge tra l’altro nel documento. Lo stesso ordine è stato impartito a diversidi Kabul. “Uno deimi ha detto che potrebbero mandare ispettori sotto copertura”, ha raccontato un parrucchiere per uomo della capitale afghana, citato ancora dalla Bbc. Un altro barbiere, che gestisce uno dei saloni più grandi della città, ha raccontato che i ...

Advertising

TizianaFerrario : Un salto di 20 anni all'indietro.I talebani non possono cambiare.Sono educati alla violenza e alla misoginia,come i… - TizianaFerrario : Dall’#Afghanistan alla Danimarca quando aveva 11 anni. Nadia Nadim senza i talebani ha potuto seguire la sua passio… - RaiNews : I talebani hanno introdotto per i barbieri della provincia afghana di Helmand il divieto di tagliare barbe, nel ris… - Massimi47715989 : Afghanistan: i Talebani vietano il taglio delle barbe - Ultima Ora - ANSA - Marisab79879802 : RT @andreasso1951: Afghanistan, Luigi Di Maio: 'Impossibile riconoscere il governo dei talebani' | - Di Maio non sapeva che sarebbe finita… -