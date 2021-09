Acquisti a piene mani su Best Buy dopo upgrade

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – Spicca il voloBuy, che si attesta a 109,5, con un aumento del 4,56%. Il titolo del più grande rivenditore al dettaglio di elettronica di consumo negli Stati Uniti è aumentatoche Piper Sandler ha aumentato il suo target price a 150 dollari da 146 dollari per azione. La banca d’affari americana ha definitoBuy “una delle nostre migliori società sotto copertura” e ha affermato che il nuovo programma di membership diBuy è “una delle iniziative più intriganti che ha lanciato in oltre 5 anni”. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 111,8 e successiva a quota 117,4. Supporto a 106,3.