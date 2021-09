Udinese - Fiorentina: formazioni ufficiali e dove vederla in tv / DIRETTA (Di domenica 26 settembre 2021) Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, affida al tridente Callejon - Vlahovic - Saponara il compito di andare all'assalto dell'Udinese. Si gioca a Udine (ore15 DIRETTA tv su Dazn e DIRETTA ... Leggi su lanazione (Di domenica 26 settembre 2021) Vincenzo Italiano, tecnico della, affida al tridente Callejon - Vlahovic - Saponara il compito di andare all'assalto dell'. Si gioca a Udine (ore15tv su Dazn e...

Advertising

acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? @Udinese_1896 ?? @SerieA ? 15:00 CET ?? Dacia Arena Powered by #SynlabItalia Guarda la partita i… - betting_dudes : Soccer Sunday is here: Serie A Empoli-Bologna Multigol 2-3 (2.00) Udinese-Fiorentina Multigol 3-5 (2.15) 4.30 --… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Udinese-Fiorentina: live report, statistiche e formazioni - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Udinese-Fiorentina: live report, statistiche e formazioni - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Udinese-Fiorentina: live report, statistiche e formazioni -