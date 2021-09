Tromba d'aria a Marina di Pisa, tegole volano ovunque, gravi danni (Di domenica 26 settembre 2021) Marina di Pisa (Pisa), 26 settembre 2021 - Una Tromba d'aria più o meno nello stesso orario di quella di Massa Carrara si è abbattuta nel pomeriggio sul litorale di Pisa col passaggio della ... Leggi su lanazione (Di domenica 26 settembre 2021)di), 26 settembre 2021 - Unad'più o meno nello stesso orario di quella di Massa Carrara si è abbattuta nel pomeriggio sul litorale dicol passaggio della ...

emergenzavvf : #Maltempo #19settembre, sei squadre dei #vigilidelfuoco in azione a Corte Palasio, nel lodigiano, per i danni causa… - emergenzavvf : #Vigilidelfuoco di #Pavia al lavoro dal pomeriggio per una tromba d'aria che si è abbattuta nella zona di Marzano:… - GianniJ08 : @dodena66 @FrankieWharol66 Infatti ha fatto tipo una tromba d'aria - bizcommunityit : Tromba d'aria a Massa Carrara, alberi sradicati e paura: molti danni - iltirreno : Il maltempo ha colpito anche sul litorale pisano -