Torino Juventus streaming e diretta tv: dove vederla

Sabato 2 ottobre 2021 alle ore 18 Torino e Juventus scendono in campo allo stadio Grande Torino, partita valida per la settima giornata della Serie A 2021-2022 che – vista l'emergenza Covid-19 (Coronavirus) – si giocherà con gli spalti a capienza ridotta. dove sarà possibile vedere Torino Juventus in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita del massimo campionato italiano nel dettaglio:

In tv

La partita di Serie A tra Torino e Juventus sarà visibile in live streaming esclusiva sulla piattaforma a pagamento DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti.

