Spalletti in conferenza: "Dobbiamo lavorare su questo aspetto, vi spiego perchè ho tolto Osimhen" (Di domenica 26 settembre 2021) Al termine del match Napoli-Cagliari, Luciano Spalletti ha rilasciato alcune parole durante la conferenza stampa. Di seguito quanto evidenziato: "La mia squadra ha fatto una buona partita, non andando mai in confusione cogliendo il momento giusto. Certe volte devi andartelo a cercare, non devi aspettare, e su questo Dobbiamo lavorare. La gara l'abbiamo vinta meritatamente e a me basta, non devo esagerare". Su Osimhen."Il cambio c'è stato perchè lo ha chiesto lui, ma io lo volevo cambiare prima perchè aveva dato tanto in campo. L'ammonizione non era meritata perchè non ha simulato, la trattenuta c'era. Noi rispettiamo il direttore di gara, però di certo Victor non ha simulato. Fisicamente è incredibile, per noi è un grande ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 26 settembre 2021) Al termine del match Napoli-Cagliari, Lucianoha rilasciato alcune parole durante lastampa. Di seguito quanto evidenziato: "La mia squadra ha fatto una buona partita, non andando mai in confusione cogliendo il momento giusto. Certe volte devi andartelo a cercare, non devi aspettare, e su. La gara l'abbiamo vinta meritatamente e a me basta, non devo esagerare". Su."Il cambio c'è statolo ha chiesto lui, ma io lo volevo cambiare primaaveva dato tanto in campo. L'ammonizione non era meritatanon ha simulato, la trattenuta c'era. Noi rispettiamo il direttore di gara, però di certo Victor non ha simulato. Fisicamente è incredibile, per noi è un grande ...

