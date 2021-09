Serie C-Girone C, lunedì il posticipo Catanzaro-Catania: etnei a caccia dei tre punti (Di domenica 26 settembre 2021) Il posticipo di lunedì sera alle ore 21 chiuderà la quinta giornata del Girone C di Serie C. Allo stadio "Nicola Ceravolo" si affronteranno Catanzaro e Catania per la seconda volta in stagione, dopo la vittoria del calabresi in Coppa Italia Leggi su mediagol (Di domenica 26 settembre 2021) Ildisera alle ore 21 chiuderà la quinta giornata delC diC. Allo stadio "Nicola Ceravolo" si affronterannoper la seconda volta in stagione, dopo la vittoria del calabresi in Coppa Italia

Advertising

Mediagol : Serie C-Girone C, lunedì il posticipo Catanzaro-Catania: etnei a caccia dei tre punti - DarioViPu64 : @CucchiRiccardo La serie A può offrire belle partite nel girone di andata; bruttissime in quello di ritorno. L'anda… - OdeonZ__ : Girone B, c'è un trio in testa. Modena fermato dall'Entella con polemiche - zazoomblog : FeralpiSalò-Juventus U23 oggi in tv: data orario e streaming girone A Serie C 2021-2022 - #FeralpiSalò-Juventus… - zazoomblog : Giana Erminio-Albinoleffe oggi in tv: data orario e streaming girone A Serie C 2021-2022 - #Giana #Erminio-Albinol… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Girone Risultati Serie D, classifiche/ Diretta gol live score dei gironi (2giornata) ... iniziato già con qualche risultato a sorpresa e nel quale si lotta per vincere il girone e guadagnare la promozione in Serie C. RISULTATI SERIE D/ 1giornata: Varese e Ravenna vincono in trasferta, ...

Calcio in tv oggi: il programma del 27 settembre 2021 - Calciomagazine C'é poi il posticipo della quarta giornata del Girone C di Serie C : Catanzaro - Catania. Da una parte del campo troviamo i calabresi allenati da Calabro, che in questo avvio di campionato hanno ...

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score 5^ giornata gironi A, C Il Sussidiario.net Cesena, colpo da Serie B: preso Missiroli L'esperto centrocampista calabrese ex Sassuolo e Spal rinforza l'organico di William Viali insieme a Giulio Favale.

Troina: la probabile formazione anti-Portici Sarà dato alle ore 15 al “Comunale” di Gagliano Castelferrato il calcio d’inizio del match che vedrà protagoniste Troina e Portici, gara valevole per la 2^ giornata del campionato di Serie D girone I.

... iniziato già con qualche risultato a sorpresa e nel quale si lotta per vincere ile guadagnare la promozione inC. RISULTATID/ 1giornata: Varese e Ravenna vincono in trasferta, ...C'é poi il posticipo della quarta giornata delC diC : Catanzaro - Catania. Da una parte del campo troviamo i calabresi allenati da Calabro, che in questo avvio di campionato hanno ...L'esperto centrocampista calabrese ex Sassuolo e Spal rinforza l'organico di William Viali insieme a Giulio Favale.Sarà dato alle ore 15 al “Comunale” di Gagliano Castelferrato il calcio d’inizio del match che vedrà protagoniste Troina e Portici, gara valevole per la 2^ giornata del campionato di Serie D girone I.