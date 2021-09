Serie B, altra sconfitta per il Vicenza. La Cremonese passa 1-0. Vittoria per la Ternana sulla SPAL (Di domenica 26 settembre 2021) La 6a giornata di Serie B si chiude con i due posticipi della domenica. La Cremonese vince a Vicenza per 1-0. Decisivo un gol di Ciofani al 44?. Vicenza che resta a zero punti dopo 6 giornate, non è bastato il cambio di allenatore, con Di Carlo sostituito da Brocchi a dare la scossa. Altro successo per la Ternana, alla seconda Vittoria consecutiva. Le Fere si sono imposte sulla SPAL per 1-0. Decisivo un gol di Martella al 26?. Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 26 settembre 2021) La 6a giornata diB si chiude con i due posticipi della domenica. Lavince aper 1-0. Decisivo un gol di Ciofani al 44?.che resta a zero punti dopo 6 giornate, non è bastato il cambio di allenatore, con Di Carlo sostituito da Brocchi a dare la scossa. Altro successo per la, alla secondaconsecutiva. Le Fere si sono imposteper 1-0. Decisivo un gol di Martella al 26?. Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

