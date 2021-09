Sassuolo-Salernitana, le probabili formazioni del match (Di domenica 26 settembre 2021) Partita del riscatto tra il Sassuolo che arriva da tre sconfitte e i granata che hanno un solo punto in classifica. Assente Franck Ribery La Serie A non si ferma e continua con la sesta giornata, la terza di questa settimana. Dopo le tre sconfitte di fila con Roma, Torino e Atalanta, il Sassuolo ha grande voglia di riscatto. Questa, però, non manca alla Salernitana, che cerca la prima vittoria in massima serie dopo aver ottenuto il primo punto nel turno infrasettimanale contro l’Hellas Verona a coronamento di un’ottima prestazione. QUI Sassuolo Dionisi sceglie il 4-2-3-1 per la sua squadra, con Consigli in porta e Muldur, Chiriches, Ferrari e Rogerio a comporre il quartetto di difesa. I mediani saranno Frattesi e Maxime Lopez, mentre la trequarti sarà occupata da Berardi (che non è al meglio e venerdì non si è ... Leggi su zon (Di domenica 26 settembre 2021) Partita del riscatto tra ilche arriva da tre sconfitte e i granata che hanno un solo punto in classifica. Assente Franck Ribery La Serie A non si ferma e continua con la sesta giornata, la terza di questa settimana. Dopo le tre sconfitte di fila con Roma, Torino e Atalanta, ilha grande voglia di riscatto. Questa, però, non manca alla, che cerca la prima vittoria in massima serie dopo aver ottenuto il primo punto nel turno infrasettimanale contro l’Hellas Verona a coronamento di un’ottima prestazione. QUIDionisi sceglie il 4-2-3-1 per la sua squadra, con Consigli in porta e Muldur, Chiriches, Ferrari e Rogerio a comporre il quartetto di difesa. I mediani saranno Frattesi e Maxime Lopez, mentre la trequarti sarà occupata da Berardi (che non è al meglio e venerdì non si è ...

