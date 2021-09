Salernitana, altro ko ma quanto rammarico: il Sassuolo vince con un gol di Berardi (Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiReggio Emilia- Ritrova la vittoria il Sassuolo dopo tre sconfitte di fila, lasciando in coda alla classifica la Salernitana. Decide il gol di Berardi di testa, non certo la specialità dell’azzurro, ad inizio ripresa. Gara abbastanza equilibrata: il Sassuolo ha saputo creare di più ma è mancato in fase di finalizzazione. La Salernitana è sempre rimasta in partita e in prossimità del novantesimo ha sfiorato il pari con Simy. Primo squillo della Salernitana con Gyomber che costringe Consigli alla deviazione in angolo. Fatica a carburare il Sassuolo: al 13? Boga non inquadra lo specchio della porta. E’ invece pericolosa la Salernitana al 15?: cross di Ranieri, Djuric per Gondo che in rovesciata trova sulla sua strada Ferrari che ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiReggio Emilia- Ritrova la vittoria ildopo tre sconfitte di fila, lasciando in coda alla classifica la. Decide il gol didi testa, non certo la specialità dell’azzurro, ad inizio ripresa. Gara abbastanza equilibrata: ilha saputo creare di più ma è mancato in fase di finalizzazione. Laè sempre rimasta in partita e in prossimità del novantesimo ha sfiorato il pari con Simy. Primo squillo dellacon Gyomber che costringe Consigli alla deviazione in angolo. Fatica a carburare il: al 13? Boga non inquadra lo specchio della porta. E’ invece pericolosa laal 15?: cross di Ranieri, Djuric per Gondo che in rovesciata trova sulla sua strada Ferrari che ...

