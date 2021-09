Sabrina Salerno ha svelato chi è il suo compagno a Ballando | è il più tosto di tutti

Leggi su altranotizia

(Di domenica 26 settembre 2021), icona pop degli anni ’80, è pronta per una nuova avventura televisiva che rappresenterà per lei un affascinante ritorno al passato. Ma non sarà sola. Chi è ildi ballo della cantante genovese?AltranotiziaDebora, per, è stata una delle icone indiscusse ed indiscutibili di quegli anni ’80 rivisti e ripensati sempre con maggior nostalgia. Cantante e ballerina, con alcuni suoi successi discografici come Sexy Girl e Boys, è riuscita a conquistare un successo che ha varcato i nostri confini. E’ stata la prima artista italiana a raggiungere il terzo posto nella classifica del Regno Unito. Davanti a lei, in classifica, Michael Jackson e Madonna. La ...