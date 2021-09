Russell | ' La Williams mi ha temprato | mostrerò di meritarmi la Mercedes'

(Di domenica 26 settembre 2021) Georgeè un ragazzo inglese di 23 anni che trasmette tranquillità. Quella che si ritrova in alcune sue passioni, dall'amore per la quiete dei campi da golf, a quello per la pace e la bellezza ...

Advertising

Gazzetta_it : George Russell: 'La Williams mi ha temprato, mostrerò di meritare la #Mercedes ' #F1 - ineedlouis : RT @aufhebeen: Seconda volta che Russell fa meglio di Hamilton in qualifica e non ha ancora una Mercedes sotto al culo ma uno scasso di Wil… - magixludo : RT @acidcoconut: Russell con una Williams davanti a Hamilton, stiamo godendo #RussianGP - Mterryf1 : Un dato interessante e che con la prima fila ottenuta da Sainz salgono a 9 i piloti ad aver ottenuto almeno una pri… - luisagiacomello : RT @acidcoconut: Russell con una Williams davanti a Hamilton, stiamo godendo #RussianGP -

Ultime Notizie dalla rete : Russell Williams

Sky Sport

, lascia ladopo aver dato un grande contributo al rilancio del team, ne è orgoglioso? "Sì, nel 2019 la squadra era in un momento difficile, sempre ultimi. Il lavoro duro in fabbrica ...Pesca il jolly anche Georgeal volante della, terzo e in seconda fila assieme a Lewis Hamilton, che perde anche alcuni minuti preziosi in ingresso in pit lane. L'altra Ferrari di ...L'olandese della Red Bull ha rivolto i propri complimenti a Russell, elogiando le qualità della monoposto britannica ...Lewis Hamilton ha commesso due errori nei primi due giorni del weekend del Gp di Russia. L’inglese partirà dalla quarta posizione a Sochi, Verstappen addirittura dall’ultima fila. Le Qualifiche del Gp ...