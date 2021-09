Problemi Infinity con la Champions: pronto l’indennizzo per gli utenti (Di domenica 26 settembre 2021) Non è partita nel migliore dei modi l’avventura della Champions League su Infinity: la piattaforma di streaming non ha retto benissimo all’esordio, nonostante le aspettative fossero piuttosto alte dopo l’accordo stretto la scorsa primavera con TIM. Proprio come con DAZN per la Serie A (sono stati tanti i Problemi finora registrati per la trasmissione di alcune partite da parte della società britannica), anche Infinity sta riscontrando diverse difficoltà di trasmissione dei contenuti (probabilmente dovuti ai tanti accessi contemporanei, ed al fatto di essere nuovi a situazioni del genere). L’assistenza clienti si sta scusando per l’accaduto con i suoi clienti, promettendo anche dei bonus per risarcirli in qualche modo dell’inconveniente. Gli utenti stanno ricevendo via email la comunicazione che li ... Leggi su optimagazine (Di domenica 26 settembre 2021) Non è partita nel migliore dei modi l’avventura dellaLeague su: la piattaforma di streaming non ha retto benissimo all’esordio, nonostante le aspettative fossero piuttosto alte dopo l’accordo stretto la scorsa primavera con TIM. Proprio come con DAZN per la Serie A (sono stati tanti ifinora registrati per la trasmissione di alcune partite da parte della società britannica), anchesta riscontrando diverse difficoltà di trasmissione dei contenuti (probabilmente dovuti ai tanti accessi contemporanei, ed al fatto di essere nuovi a situazioni del genere). L’assistenza clienti si sta scusando per l’accaduto con i suoi clienti, promettendo anche dei bonus per risarcirli in qualche modo dell’inconveniente. Glistanno ricevendo via email la comunicazione che li ...

