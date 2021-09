Paris Saint-Germain, Mbappé si sfoga: «Neymar non mi passa la palla!» (Di domenica 26 settembre 2021) Piccola polemica in casa Paris Saint-Germain: Kylian Mbappé si sarebbe sfogato per l’egoismo di Neymar Nuova polemica in casa Paris Saint-Germain. Nonostante la vittoria per 2-0 contro il Montpellier: Kylian Mbappe, inquadrato dalle telecamere di Canal+ all’uscita dal campo, si è sfogato con Gueye. “Non me la passa”, ha dichiarato l’attaccante francese rivolto verso Neymar, accusato di non cercare mai il compagno di reparto. Un altro segnale negativo dopo l’uscita polemica dal campo di Leo Messi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 settembre 2021) Piccola polemica in casa: Kyliansi sarebbeto per l’egoismo diNuova polemica in casa. Nonostante la vittoria per 2-0 contro il Montpellier: Kylian Mbappe, inquadrato dalle telecamere di Canal+ all’uscita dal campo, si èto con Gueye. “Non me la”, ha dichiarato l’attaccante francese rivolto verso, accusato di non cercare mai il compagno di reparto. Un altro segnale negativo dopo l’uscita polemica dal campo di Leo Messi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Fprime86 : RT @SkySport: ?? GUEYE CON UN MISSILE DA FUORI ? Montpellier ko: il Psg fa 8 su 8 in Ligue 1 ?? HL ? - SkySport : ?? GUEYE CON UN MISSILE DA FUORI ? Montpellier ko: il Psg fa 8 su 8 in Ligue 1 ?? HL ? - andrea_carobbio : Mi dispiace vedere donnaruma in panchina ma scegliendo il paris saint germain sapeva che il posto da titolare non era sicuro. - PSGInMyBlood : RT @OlivieroCubani: Il Paris Saint Germain ha giocato 8 partite e ne ha vinte 8. Ma chi è 'sto Paris Saint Germain? - OlivieroCubani : Il Paris Saint Germain ha giocato 8 partite e ne ha vinte 8. Ma chi è 'sto Paris Saint Germain? -

Ultime Notizie dalla rete : Paris Saint Mbappé e il labiale su Neymar: 'Quel clochard non me la passa'. Tensione durante Psg - Montpellier In Francia c'è polemica per la rabbia di Mbappé verso Neymar : le due star del Paris Saint - Germain non si stanno trovando benissimo ultimamente, con il francese che in estate dopo l'arrivo di Messi si sarebbe trasferito volentieri al Real Madrid. Alla fine è rimasto e deve ...

Tante nuove T - Shirt delle squadre di calcio arrivano su Amazon ... potete trovare le magliette di squadre come Juventus , Inter e Milan , ma, se preferite quelle europee, sono presenti anche come Barcellona , Real Madrid e Paris Saint Germain , ad esempio. Dato che ...

Paris Saint Germain-Montpellier: video, gol e highlights Sky Sport Mbappé e il labiale su Neymar: «Quel clochard non me la passa». Tensione durante Psg-Montpellier In Francia c'è polemica per la rabbia di Mbappé verso Neymar: le due star del Paris Saint-Germain non si stanno trovando benissimo ultimamente, con il francese che in estate ...

Emily in Paris 2: ecco la data di uscita su Netflix Emily in Paris è una delle serie Netflix più amate del servizio di streaming e ieri nel corso del TUDUM è stata annunciata la data di uscita con un filmato.

In Francia c'è polemica per la rabbia di Mbappé verso Neymar : le due star del- Germain non si stanno trovando benissimo ultimamente, con il francese che in estate dopo l'arrivo di Messi si sarebbe trasferito volentieri al Real Madrid. Alla fine è rimasto e deve ...... potete trovare le magliette di squadre come Juventus , Inter e Milan , ma, se preferite quelle europee, sono presenti anche come Barcellona , Real Madrid eGermain , ad esempio. Dato che ...In Francia c'è polemica per la rabbia di Mbappé verso Neymar: le due star del Paris Saint-Germain non si stanno trovando benissimo ultimamente, con il francese che in estate ...Emily in Paris è una delle serie Netflix più amate del servizio di streaming e ieri nel corso del TUDUM è stata annunciata la data di uscita con un filmato.