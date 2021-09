Ordine d’arrivo F1, GP Russia 2021: risultati e classifica gara (Di domenica 26 settembre 2021) Oggi pomeriggio è andato in scena il GP di Russia 2021, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di Sochi. La località che ha ospitato le Olimpiadi Invernali 2014 è stata il teatro di una gara estremamente spettacolare e avvincente, in cui è successo davvero di tutto e non sono di certo mancati i colpi di scena. Lo schieramento di partenza stravolto ha sicuramente contribuito allo show: ultima fila con Charles Leclerc (Ferrari) e Max Verstappen (Red Bull, leader del Mondiale), Valtteri Bottas (Mercedes) 17mo per marcare l’olandese, Lewis Hamilton quarto con l’altra Mercedes chiamato a inseguire il successo. Di seguito l’Ordine d’arrivo, il risultato e la classifica del GP di Russia 2021, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) Oggi pomeriggio è andato in scena il GP di, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di Sochi. La località che ha ospitato le Olimpiadi Invernali 2014 è stata il teatro di unaestremamente spettacolare e avvincente, in cui è successo davvero di tutto e non sono di certo mancati i colpi di scena. Lo schieramento di partenza stravolto ha sicuramente contribuito allo show: ultima fila con Charles Leclerc (Ferrari) e Max Verstappen (Red Bull, leader del Mondiale), Valtteri Bottas (Mercedes) 17mo per marcare l’olandese, Lewis Hamilton quarto con l’altra Mercedes chiamato a inseguire il successo. Di seguito l’, il risultato e ladel GP di, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul ...

