No green pass, vice questore di Roma sul palco: avviata azione disciplinare (Di domenica 26 settembre 2021) Sarà sottoposta a procedimento disciplinare Nunzia Alessandra Schilirò, la vicequestore della Polizia di Stato intervenuta ieri dal palco in piazza San Giovanni, a Roma, alla manifestazione contro il green pass. Schillirò è stata presentata dai promotori come dirigente della Polizia di Stato. "Sono qui come libera cittadina per esercitare i miei diritti garantiti dalla Costituzione", ha detto la vicequestore nel suo intervento. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

