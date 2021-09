Napoli | mitra in faccia ai poliziotti per evitare l’arresto | 5 arresti Nomi

(Di domenica 26 settembre 2021) Pomeriggio di terrore quello vissuto ieri ada alcuni agenti di Polizia. Durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in viale delle Metamorfosi hanno notato cinque persone a bordo di un’auto che, alla loro vista, si sono date alla fuga nonostante fosse stato loro intimato l’alt. L’inseguimento L’inseguimento è terminato all’angolo con L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Gazzetta del Sud

Doppio inseguimento tra ieri notte e questa mattina a. In due si schiantano contro un palo della segnaletica stradale nel quartiere Chiaia. Altri cinque invece erano armati di una mitraglietta e hanno distrutto una volante nel quartiere Ponticelli.APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA, si danno alla fuga alla vista della polizia e scatta... I CONTROLLI Caivano, per scappare punta ilcontro i poliziotti: catturato L'ESECUZIONE Killer ...mpattato contro la volante, il conducente, sceso dall’auto, ha estratto una pistola mitragliatrice verso i poliziotti e si è dato alla fuga a piedi ...Mitra puntato verso i poliziotti, cinque arrestati a Napoli. Il conducente è stato sanzionato per guida senza patente ...