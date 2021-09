Milano Fashion Week, Giorgio Armani porta in passerella l’emozione del mare e cita l’Infinito di Leopardi: “I tempi, a mio avviso, richiedono questo” (Di domenica 26 settembre 2021) Questa volta è uscito in passerella da solo e non poteva essere altrimenti. C’è tutto Giorgio Armani in questa sua nuova collezione Donna Primavera/Estate 2022. È l’Armani pensiero che si fa concreto, l’apoteosi della coerenza stilistica dello stilista, un’esercizio di stile che plasma i tessuti di emozione, reificando le suggestioni che emanano le onde del mare in sottofondo. Sono abiti di una bellezza purissima, capi sublimi dalla consistenza metafisica che elevano l’osservatore in una dimensione celestiale, eterea, altra, facendogli vivere un’esperienza reale di quel senso di infinito Leopardiano che ha ispirato lo stilista. Complice l’atmosfera intima e raccolta dello storico teatrino di via Borgonuovo, il pathos è tangibile, tanto che Re Giorgio ha gli occhi che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) Questa volta è uscito inda solo e non poteva essere altrimenti. C’è tuttoin questa sua nuova collezione Donna Primavera/Estate 2022. È l’pensiero che si fa concreto, l’apoteosi della coerenza stilistica dello stilista, un’esercizio di stile che plasma i tessuti di emozione, reificando le suggestioni che emanano le onde delin sottofondo. Sono abiti di una bellezza purissima, capi sublimi dalla consistenza metafisica che elevano l’osservatore in una dimensione celestiale, eterea, altra, facendogli vivere un’esperienza reale di quel senso di infinitoano che ha ispirato lo stilista. Complice l’atmosfera intima e raccolta dello storico teatrino di via Borgonuovo, il pathos è tangibile, tanto che Reha gli occhi che ...

Advertising

carmelitadurso : È bellissimo rivedere Milano caotica e brulicante di persone durante la fashion week, mi era mancato tutto questo!!… - vogue_italia : I nuovi must-have Versace e le star in passerella (c'era anche Dua Lipa! ??)?? - vogue_italia : Le foto backstage esclusive della sfilata Dolce&Gabbana a Milano. - Petali_Preziosi : vieni a trovarmi nei miei negozi online #fashion #addict #style #sapevatelo #milano #shop September 26, 2021 at 09:00AM - Albinocontente4 : Lourdes Mara Ciccone Leon ?? Anche la figlia di #Madonna sfila per Versace a Fashion Week Show #Milano #ITALIA ???? -