Medjugorje, messaggio per oggi: “Non c’è futuro per il mondo senza amore” (Di domenica 26 settembre 2021) La Madonna a Medjugorje nel suo messaggio del 25 gennaio 2020 ci esorta a un percorrere una via che non è un privilegio per pochi eletti, ma una chiamata per tutti. Tutti noi, nessuno escluso, siamo chiamati a partecipare alla vita divina di Gesù Cristo, e sua Madre ci esorta proprio a questo. Questo tempo, che L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 26 settembre 2021) La Madonna anel suodel 25 gennaio 2020 ci esorta a un percorrere una via che non è un privilegio per pochi eletti, ma una chiamata per tutti. Tutti noi, nessuno escluso, siamo chiamati a partecipare alla vita divina di Gesù Cristo, e sua Madre ci esorta proprio a questo. Questo tempo, che L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

RadioMariaITA : H. 21:00 #Marija di Medjugorje in diretta con P. Livio per il messaggio della Regina della Pace - 10Come : RT @RadioMariaITA: ????Carissimi, è OnLine la telefonata di MARIJA DA MEDJUGORJE IN DIRETTA CON P. LIVIO per il messaggio della REGINA DEL… - asti_gioachino : RT @RadioMariaITA: H. 21:00 #Marija di Medjugorje in diretta con P. Livio per il messaggio della Regina della Pace - saratripodi2 : RT @gillafigus: 1/2 ??Medjugorje, messaggio del 25 settembre 2021 dato a Marija?? Cari figli! Pregate,testimoniate e gioite con me perché l'… - gillafigus : 1/2 ??Medjugorje, messaggio del 25 settembre 2021 dato a Marija?? Cari figli! Pregate,testimoniate e gioite con me p… -