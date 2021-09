Mazzarri: «Non ho visto grandi azioni del Napoli, le conterei. Siamo stati compatti, non abbiamo concesso nulla» (Di domenica 26 settembre 2021) Dopo la sconfitta contro il Napoli al Maradona, l’allenatore del Cagliari, Walter Mazzarri, ha parlato ai microfoni di Dazn. «Affrontavamo la squadra più forte del campionato, che ha dato 4-5 gol a tutti, nelle ultime partite. Oggi abbiamo fatto una grande partita difensiva, abbiamo provato ad attaccare il Napoli ma ci è mancata concretezza. Non abbiamo concesso nulla ad una macchina da guerra, abbiamo sbagliato la marcatura, altrimenti il primo tempo sarebbe finito 0-0. Il secondo tempo volevamo fare l’assalto finale, controllavamo la partita ma abbiamo commesso l’ingenuità del rigore. Il Cagliari oggi ha fatto una bella partita, è stato solido, come non è stato tre giorni fa, ci è mancato qualcosa nelle ripartenze e ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 settembre 2021) Dopo la sconfitta contro ilal Maradona, l’allenatore del Cagliari, Walter, ha parlato ai microfoni di Dazn. «Affrontavamo la squadra più forte del campionato, che ha dato 4-5 gol a tutti, nelle ultime partite. Oggifatto una grande partita difensiva,provato ad attaccare ilma ci è mancata concretezza. Nonad una macchina da guerra,sbagliato la marcatura, altrimenti il primo tempo sarebbe finito 0-0. Il secondo tempo volevamo fare l’assalto finale, controllavamo la partita macommesso l’ingenuità del rigore. Il Cagliari oggi ha fatto una bella partita, è stato solido, come non è stato tre giorni fa, ci è mancato qualcosa nelle ripartenze e ...

