L'ex ct del volley e la giocatrice di Kabul: "Mi ha scritto: aiutami. L'ho portata in Italia" (Di lunedì 27 settembre 2021) Intervista a Mauro Berruto: così l'ho salvata. Una sua compagna di squadra è stata uccisa dai talebani. Lei si è nascosta per più di venti giorni Leggi su repubblica (Di lunedì 27 settembre 2021) Intervista a Mauro Berruto: così l'ho salvata. Una sua compagna di squadra è stata uccisa dai talebani. Lei si è nascosta per più di venti giorni

