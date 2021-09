Lazio, Pedro: «Gol nel derby? Ecco perché sono andato da Sarri» (Di domenica 26 settembre 2021) Al termine del match tra Lazio e Roma, Pedro è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la gara. Le sue parole Ai microfoni di DAZN, XXX è intervenuto per commentare la gara dell’Olimpico tra Lazio e Roma. Ecco le sue parole: GIOIA – «sono molto contento per la vittoria e per i tifosi. Abbiamo fatto una bella partita e sono felice anche per l’allenatore. Per me oggi era un derby speciale, Non era facile, ma abbiamo fatto bene. Il derby a Roma è importantissimo e questo successo ha grande valore». FAMIGLIA – «Mi sento molto bene qua e sono felice di essere alla Lazio. I tifosi mi hanno accolto bene e anche i compagni. La Lazio è una grande famiglia. E poi mi piace il gioco di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 settembre 2021) Al termine del match trae Roma,è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la gara. Le sue parole Ai microfoni di DAZN, XXX è intervenuto per commentare la gara dell’Olimpico trae Roma.le sue parole: GIOIA – «molto contento per la vittoria e per i tifosi. Abbiamo fatto una bella partita efelice anche per l’allenatore. Per me oggi era unspeciale, Non era facile, ma abbiamo fatto bene. Ila Roma è importantissimo e questo successo ha grande valore». FAMIGLIA – «Mi sento molto bene qua efelice di essere alla. I tifosi mi hanno accolto bene e anche i compagni. Laè una grande famiglia. E poi mi piace il gioco di ...

