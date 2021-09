Juventus-Sampdoria | le parole dei protagonisti prima del match

(Di domenica 26 settembre 2021) Perin: “Risaliremo con la forza del gruppo” Mattia Perin, oggi portiere titolare dellaal posto di Szczesny, ha parlato ai microfoni di DAZNdel: “Cercherò di caricarmi al meglio grazie all’energia dei tifosi. I gruppi importanti si vedono nelle difficoltà. Non abbiamo iniziato al meglio ma con la forza e l’unione del gruppo risaliremo la classifica. Con Szczesny ci diamo forza a vicenda perché solo noi sappiamo le difficoltà del ruolo e cerchiamo di darci una mano a vicenda”. Murru: “Mi preoccupano tutti i bianconeri” Roberto D’Aversa, allenatore dellaAnche il terzino della, Nicola Murru, ha detto la sua, visto che è lapartita da titolare che gioca in questa stagione: “Primodal primo minuto? Sono ...

Advertising

juventusfc : Inizia adesso la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTV: - forumJuventus : #JuveSampdoria, oggi ore 12,30. Formazione GdS: 'Sarà 4-4-2 con Dybala e Morata in attacco, mentre a centrocampo ag… - DiMarzio : #Juventus, le ultime novità sulle condizioni di #Chiesa: a rischio la gara con la #sampdoria Dal nostro Network,… - innercvild : Tante persone che conosco sono allo stadio a vedere Juventus-Sampdoria QUALCUNO MI PORTI ALLO STADIO VI PREGO ?? - twentyonegant : Lo speaker che legge la panchina della Juventus contro la Sampdoria potrebbe tranquillamente essere l'inizio di un film horror -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Sampdoria

Mattia Perin commenta nel pre partita contro lail match valido per la sesta giornata: le parole del portiere dellaMattia Perin commenta nel pre partita contro lail match valido per la sesta giornata: le parole del portiere dellaa Sky Sport. ...Sono state ufficializzate le formazioni di, che si affrontano nel lunch match della sesta giornata di serie A. Allegri sceglie il 4 - 4 - 2, abbassa Cuadrado sulla linea dei terzini con Alex Sandro a sinistra e schiera de ...Sampdoria, Audero sotto la curva della Juventus: applausi per l’ex portiere bianconero durante il riscaldamento Calorosa accoglienza per Emil Audero,... Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per ...Juventus-Sampdoria, sfida della sesta giornata di Serie A: info partita, formazioni UFFICIALI, diretta tv e streaming gratis ...