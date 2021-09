Il Paradiso delle Signore 6, Vittorio si innamora di tre donne: chi sono (Di domenica 26 settembre 2021) Nuovo colpo di scena ne ‘Il Paradiso delle Signore 6’. Infatti Vittorio perderà la testa per tre donne, mentre Agnese andrà in crisi. Il cast della soap opera Rai (Foto pagina Facebook)Prosegue con successo ‘Il Paradiso delle Signore 6‘, la soap opera Rai che tiene incollati allo schermo oltre 2 milioni e mezzo di italiani. Nel corso delle prossime puntate ci saranno nuovi ed avvincenti colpi di scena. Infatti il grande protagonista sarà ancora una volta Vittorio Conti, che dovrà prendere in mano la sua vita dopo l’addio definitivo a sua moglie Marta. L’uomo ha deciso di dare una svolta al magazzino dedicandogli anima e corpo. Allo stesso tempo ci sarà una donna che riuscirà a fargli provare ... Leggi su vesuvius (Di domenica 26 settembre 2021) Nuovo colpo di scena ne ‘Il6’. Infattiperderà la testa per tre, mentre Agnese andrà in crisi. Il cast della soap opera Rai (Foto pagina Facebook)Prosegue con successo ‘Il6‘, la soap opera Rai che tiene incollati allo schermo oltre 2 milioni e mezzo di italiani. Nel corsoprossime puntate ci saranno nuovi ed avvincenti colpi di scena. Infatti il grande protagonista sarà ancora una voltaConti, che dovrà prendere in mano la sua vita dopo l’addio definitivo a sua moglie Marta. L’uomo ha deciso di dare una svolta al magazzino dedicandogli anima e corpo. Allo stesso tempo ci sarà una donna che riuscirà a fargli provare ...

