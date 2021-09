Gli chiedono della 10 di Maradona: la risposta di Insigne (Di domenica 26 settembre 2021) Al termine del match Napoli-Cagliari, Lorenzo Insigne è intervenuto ai microfoni di Dazn. Di seguito quanto evidenziato: "Cosa potevo chiedere di più? Il modo migliore per festeggiare le 400 presenze era vincere. Ci siamo riusciti. Dobbiamo stare con i piedi per terra e lavorare perchè la strada è lunga". Sul coro del capitano."È un'emozione indescrivibile. Me lo sto godendo. Sto cercando di riguadagnare la fiducia dei miei tifosi". Errore numero 10 sul maxischermo."Il 10 non si tocca, è stata una maglia di una leggenda che ci ha fatto sognare. Noi ci divertiamo con il mister lavorando. Bisogna stare tranquilli e pensare a lavorare. L'anno scorso ci siamo rimasti male contro il Verona. I nostri tifosi si aspettano tanto da noi". Similitudini con Sarri? "No, sono due mister diversi e due squadre diverse. Spalletti ci sta tirando su, ha tanta ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 26 settembre 2021) Al termine del match Napoli-Cagliari, Lorenzoè intervenuto ai microfoni di Dazn. Di seguito quanto evidenziato: "Cosa potevo chiedere di più? Il modo migliore per festeggiare le 400 presenze era vincere. Ci siamo riusciti. Dobbiamo stare con i piedi per terra e lavorare perchè la strada è lunga". Sul coro del capitano."È un'emozione indescrivibile. Me lo sto godendo. Sto cercando di riguadagnare la fiducia dei miei tifosi". Errore numero 10 sul maxischermo."Il 10 non si tocca, è stata una maglia di una leggenda che ci ha fatto sognare. Noi ci divertiamo con il mister lavorando. Bisogna stare tranquilli e pensare a lavorare. L'anno scorso ci siamo rimasti male contro il Verona. I nostri tifosi si aspettano tanto da noi". Similitudini con Sarri? "No, sono due mister diversi e due squadre diverse. Spalletti ci sta tirando su, ha tanta ...

Advertising

_Nico_Piro_ : Effetto boomerang per il puparo dei talebani, il Pakistan. Seguitemi la storia è articolata. Sulla moschea rossa di… - _Nico_Piro_ : Mentre i talebani, invano per ora, chiedono di parlare all'Onu, tra quelli più irritati dalle scelte di governo ci… - davideinno85 : RT @Iperborea_: ignara di tutto. La produzione glielo lascia fare, non le dice nulla. Poi, di colpo, gli autori chiedono di parlar con lui… - laltraellie : Allegri quando gli chiedono come farà a far vincere questa Juventus: - elisamatrone : @_lapetra_ Ma mica chiedono perché gli interessa la risposta. Cosa regalo alla bambina? E arriva con la minchia che vuole. -

Ultime Notizie dalla rete : Gli chiedono RAOUL BOVA SU DON MATTEO DI TERENCE HILL/ 'C'è stata tensione nelle prime riprese...' ... "Sarò per sempre tua" Raoul Bova ospite a Da grande di Cattelan C'è anche Raoul Bova tra gli ... prevalentemente donne, che chiedono un autografo o di farsi un selfie con l'attore. Nei giorni scorsi l'...

La vera trattativa tra Stato e Mafia fu tra gli USA e Lucky Luciano ...il movente preciso? Credo di essere fra i quattro o cinque che ancora lo chiedono e se lo chiedono. ... Gli americani erano stati assolutamente refrattari a intervenire nella Seconda guerra mondiale e ...

Gli chiedono della 10 di Maradona: la risposta di Insigne Spazio Napoli ... "Sarò per sempre tua" Raoul Bova ospite a Da grande di Cattelan C'è anche Raoul Bova tra... prevalentemente donne, cheun autografo o di farsi un selfie con l'attore. Nei giorni scorsi l'......il movente preciso? Credo di essere fra i quattro o cinque che ancora loe se lo. ...americani erano stati assolutamente refrattari a intervenire nella Seconda guerra mondiale e ...