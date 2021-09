Giornata mondiale del Migrante e Rifugiato: Francesco per un mondo sempre più inclusivo (Di domenica 26 settembre 2021) Nella Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato, che quest'anno ha per tema "Verso un noi sempre più grande", papa Francesco all'Angelus ha rinnovato l'appello necessario a "camminare insieme, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 settembre 2021) Nelladele del, che quest'anno ha per tema "Verso un noipiù grande", papaall'Angelus ha rinnovato l'appello necessario a "camminare insieme, ...

Advertising

robersperanza : Le farmacie sono un presidio sul territorio imprescindibile per il SSN. Lo stanno dimostrando anche nella lotta al… - vaticannews_it : #26settembre #GMMR2021 L'appello di @Pontifex_it per la Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato: “Poniamoci… - AIRC_it : Oggi è la Giornata Mondiale della #contraccezione, un’iniziativa istituita dall’OMS per aumentare la consapevolezza… - Laucor11 : RT @PalmeStef: L'Europa dice che non c'è posto per queste ragazzine, piccole stelle senza cielo. #CriminalEurope Giornata mondiale del #m… - 1950milu : RT @PalmeStef: L'Europa dice che non c'è posto per queste ragazzine, piccole stelle senza cielo. #CriminalEurope Giornata mondiale del #m… -