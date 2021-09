GF Vip | Manuel Bortuzzo parla di Lulù ed afferma | ”Non la porterei in love boat”

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 26 settembre 2021) Nel corso della quarta puntata del GF Vip 6, andata in onda venerdì 24 settembre 2021, Alfonso Signorini hato della vicinanza trae Lucrezia Selassié. Tra il nuotatore e la ballerina in settimana era scattato un bel bacio. Terminata la diretta, peròha deciso di fare un passo indietro nei confronti della sua coinquilina.a Nicola Pisu ed Alex Belli ha spifferato che in “” non porterebbe: la sua decisione Complice l’assenza momentanea di Aldo Montano, nei giorni scorsiha ospitato nel suo letto. I due ragazzi si sono coccolati ed è scoppiato anche un bacio. Nella messa in onda di ...