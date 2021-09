GF Vip | Giacomo Urtis tuona | “Manuel Bortuzzo e Lulù coppia falsa”

(Di domenica 26 settembre 2021)Selassié: sta nascendo qualcosa di serio? Le coccole e i baci appassionati che si sono scambiati i due concorrenti nella Casa del Grande Fratello Vip hanno già fatto sognare il pubblico. Ma non tutti credono che questa storia possa essere vera e così spontanea., ex concorrente del GF Vip5 è fra questi, e già ha bollato la relazione come, ex concorrente del Grande fratello edizione numero 5 ha detto la sua sulla storia d’amore che sta nascendo fraSalassié all’interno della Casa più spiata d’Italia. Il chirurgo estetico dei vip ha definito la loro storia come fasulla. GF Vip 6,...

Advertising

infoitcultura : GF Vip, Giacomo Urtis contro Manuel Bortuzzo e Lulù: “Coppia più falsa mai vista” - infoitcultura : Gf Vip, Giacomo Urtis: 'Manuel Bortuzzo e Lulù coppia falsa'/ 'Lui ragazzo d'oro ma…' - Zicutake : Gf Vip, Giacomo Urtis: ‘Manuel Bortuzzo e Lulù coppia falsa’/ ‘Lui ragazzo d’oro ma…’ – Il -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Giacomo

GfUrtis: "Manuel Bortuzzo e Lulù coppia falsa"/ "Lui ragazzo d'oro ma?" La ragazza, al termine della serata, non è riuscita a evitare il pianto, rimanendo ferita dalle frasi che le sono ...Ad insinuare qualche dubbio sulla vicinanza tra Manuel Bortuzzo e Lulù è stato anche un ex concorrente della passata edizione del GFUrtis , che attraverso i suoi social ha espresso il ...Questa mattina alle 7 via alla cinquantesima edizione della granfondo più famosa d’Europa. Oltre 11.000 atleti in parata sul Porto Canale ...La conduttrice: «Nel primo minuto di diretta sono terrorizzata, imparo sempre il testo a memoria». I figli: «Hanno subìto il mio lavoro, mi rivedo tanto in loro». Il compagno: «Sognavo un uomo che non ...