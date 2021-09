Germania, il giorno in cui tutto cambia (Di domenica 26 settembre 2021) Almeno in Germania, i sondaggi pre-elettorali non si sono sbagliati. Al termine della giornata di voto più attesa in tutta Europa, le prime proiezioni (gli unici dati disponibili mentre scriviamo) segnalano il crollo storico dell’Unione, l’alleanza Cdu-Csu che ha governato il paese negli ultimi 16 anni con Angela Merkel: 9 punti in meno rispetto a 4 anni fa, tonfo dal 33 per cento al 24,2 per cento dei consensi. Al primo posto stavolta ci arriva la Spd, con il candidato Olaf Scholz, ministro delle Finanze uscente che compie il ‘miracolo’ inaspettato almeno fino a due mesi fa: dal 20,51 per cento del 2017 al 25,8 per cento di oggi, 5 punti percentuali in più. E sei punti percentuali in più guadagnano i Verdi, dall’8,94 per cento della scorsa tornata al 14,7 per cento di oggi. Il partito guidato da Analena Baercbock ha conosciuto sondaggi migliori prima della pandemia, ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 26 settembre 2021) Almeno in, i sondaggi pre-elettorali non si sono sbagliati. Al termine della giornata di voto più attesa in tutta Europa, le prime proiezioni (gli unici dati disponibili mentre scriviamo) segnalano il crollo storico dell’Unione, l’alleanza Cdu-Csu che ha governato il paese negli ultimi 16 anni con Angela Merkel: 9 punti in meno rispetto a 4 anni fa, tonfo dal 33 per cento al 24,2 per cento dei consensi. Al primo posto stavolta ci arriva la Spd, con il candidato Olaf Scholz, ministro delle Finanze uscente che compie il ‘miracolo’ inaspettato almeno fino a due mesi fa: dal 20,51 per cento del 2017 al 25,8 per cento di oggi, 5 punti percentuali in più. E sei punti percentuali in più guadagnano i Verdi, dall’8,94 per cento della scorsa tornata al 14,7 per cento di oggi. Il partito guidato da Analena Baercbock ha conosciuto sondaggi migliori prima della pandemia, ...

Advertising

Il_Populista_ : RT @cinziotta73: @andfranchini @valy_s L'altro giorno la Vezzali ha chiesto alle società di far rispettare il distanzamento e l'uso delle m… - salfasanop : RT @Fata_Turch: #leggeelettorale in #Germania. Aggiungo. Non si sa chi governa il giorno dopo e la cosa non turba più di tanto. Però chi… - HuffPostItalia : Germania, il giorno in cui tutto cambia - DomaniGiornale : Nell’ultimo giorno del governo di #Merkel, gli abitanti di #Berlino traggono conclusioni diverse: c’è chi è soddisf… - Agricolturabio1 : RT @Fata_Turch: #leggeelettorale in #Germania. Aggiungo. Non si sa chi governa il giorno dopo e la cosa non turba più di tanto. Però chi… -