(Di domenica 26 settembre 2021) Verificare il corretto funzionamento delle bilance utilizzate dagli operatori del, questo l’obiettivo deiattuati lo scorso mercoledì presso ilsettimanale di Cocciano da partedi, direttamente coordinati dal Comandante Roberto Antonelli unitamente all’Ufficiale Vice Comm. Sofia Mariani. L’attività diha previsto in primo luogo la verifica del “peso giusto” in considerazionetara adoperata (buste o carta per alimenti) con l’eventuale riallineamento in caso di “errore” oltre i limititolleranza. La seconda attività ha riguardato la vera e propria verifica delle bilance, provvedendo ad effettuare la comparazione di quanto indicato con l’utilizzo ...

Advertising

CorriereCitta : Frascati, operazione ‘Peso Giusto’: controlli a tappeto della Polizia Locale nel mercato - ilmamilio : Operazione sicurezza a Frascati, un fine settimana di controlli intensi: movida nel mirino -

Ultime Notizie dalla rete : Frascati operazione

ilmamilio.it - L'informazione dei Castelli romani

Nella settimana caratterizzata dalla massivadi polizia svolta nel quartiere Quarticciolo , con l'arresto di uno spacciatore, il ... Un arresto anche adove in località Valle ...Nella settimana caratterizzata dalla massivadi polizia svolta nel quartiere Quarticciolo, con l'arresto di uno spacciatore, il ... Un arresto anche adove in località Valle Martella ...L’attenzione della Questura non è concentrata solo nella zona dell’urbe ma si estende in tutto il territorio della Provincia. A Tivoli, in particolare in una zona di edilizia popolare di Villalba di G ...FRASCATI (politica) - Articolo 1 sostiene la candidatura a sindaco di Francesca Sbardella ilmamilio.it - nota stampa Riceviamo da Articolo 1 Frascati e pubblichiamo. “I recenti interventi sul tema d ...