F1 | GP di Russia | Tabellino Gara | centesima vittoria per Hamilton

Leggi su ck12

(Di domenica 26 settembre 2021) A tre cifre i successi del pilota inglese in F1. Sotto la pioggia secondo Verstappen e terzo Sainz. Norris sfiora l’impresa F1, GP diF1, GP diF1, GP di– La bella sorpresa per la Ferrari a Sochi è il piazzamento in griglia di Carlos Sainz in seconda posizione e in prima fila accanto al pilota McLaren Lando Norris. Quella che rende ancora più interessante il Gran Premio diè l’ultima fila occupata da Charles Leclerc e Max Verstappen entrambi sanzionati per la sostituzione della power-unit esattamente come è stato annunciato in mattinata e anche Valtteri Bottas sarà quindi costretto a partire in fondo alla griglia. Dalle prime posizioni ...