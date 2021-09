Elezioni Germania: oggi si decide sul futuro dell’era post-Merkel (Di domenica 26 settembre 2021) oggi in Germania si tengono le Elezioni che decideranno il futuro dell’era post-Merkel. A contendersi il titolo di Cancelliere sono Armin Laschet (CDU), Olaf Scholz (SPD) e Annalena Baerbock (Verdi). Negli ultimi sondaggi sono in vantaggio i socialdemocratici dell’SPD. Vediamo quali sono le possibili coalizioni di un futuro governo tedesco. Elezioni Germania: come si vota? Leggi su periodicodaily (Di domenica 26 settembre 2021)insi tengono lecheranno il. A contendersi il titolo di Cancelliere sono Armin Laschet (CDU), Olaf Scholz (SPD) e Annalena Baerbock (Verdi). Negli ultimi sondaggi sono in vantaggio i socialdemocratici dell’SPD. Vediamo quali sono le possibili coalizioni di ungoverno tedesco.: come si vota?

PaoloGentiloni : Vedremo i risultati delle elezioni in Germania. Comunque vada, esce di scena la protagonista di una stagione europe… - Corriere : L’addio di Angela Merkel, la fine di un’era irripetibile. Il pragmatismo, la sua forza ... - Corriere : L’addio di Angela Merkel, la fine di un’era irripetibile. Il pragmatismo, la sua forza e il suo limite - SF_RL_Featuring : RT @_GrayDorian: Oggi c'è un popolo chiamato alle urne per decidere il futuro dell'Italia: ci sono le elezioni in #Germania. - Aelois_ : RT @Blowjoint: Giusto per ricordare che oggi in Germania si svolgeranno le elezioni. Hai visto mai... -