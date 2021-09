"È un uomo squadra, speso possa invecchiare al Napoli", Maradona jr lo incorona (Di domenica 26 settembre 2021) Diego Armando Maradona jr ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport parlando di Lorenzo Insigne. Ecco quanto evidenziato: "Io stravedo per il nostro capitano. Lorenzo Insigne sta dimostrando di essere maturato anche come uomo-squadra, perché da un punto di vista tecnico non si può discutere. Non mi permetto di dare consigli a De Laurentiis, ma mi auguro che Lorenzo possa invecchiare qui. È troppo importante". Leggi su spazionapoli (Di domenica 26 settembre 2021) Diego Armandojr ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport parlando di Lorenzo Insigne. Ecco quanto evidenziato: "Io stravedo per il nostro capitano. Lorenzo Insigne sta dimostrando di essere maturato anche come, perché da un punto di vista tecnico non si può discutere. Non mi permetto di dare consigli a De Laurentiis, ma mi auguro che Lorenzoqui. È troppo importante".

