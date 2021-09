Daniel, un Maldini in attacco. E uno Zidane in porta: se i figli d'arte cambiano ruolo (Di domenica 26 settembre 2021) G+ 1,99 al mese G PRO 3,99 al mese Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta in esclusiva online interviste e ... Leggi su gazzetta (Di domenica 26 settembre 2021) G+ 1,99 al mese G PRO 3,99 al mese Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta in esclusiva online interviste e ...

Advertising

acmilan : Maldini's historic header and Díaz's close-range clincher: enjoy the highlights ???? Lo storico colpo di testa di D… - OptaPaolo : 1 - Daniel Maldini ha trovato il suo primo gol in Serie A a 13 anni e 179 giorni dall'ultimo del papà Paolo (v Atal… - CBSSportsGolazo : Cesare Maldini ? Paolo Maldini ? Daniel Maldini ? Three generations of Maldini have scored for AC Milan ?? - frapietrella : Marcus Thuram in avanti come Daniel #Maldini, Enzo Zidane in porta, il Cholito punta. Storie di figli d’arte che gi… - Milannews24_com : Una romantica coincidenza?? -