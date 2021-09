Da Regione spinta per investimenti e insediamenti esteri in Lombardia (Di domenica 26 settembre 2021) investimenti esteri in Lombardia: ecco i criteri della manifestazione di interesse per la mappatura delle opportunità di insediamento e di investimento in Regione. Li ha approvati la Giunta presieduta da Attilio Fontana, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi. Offerta ampia e strutturata Con il lancio della manifestazione d’interesse per gli investimenti esteri, Regione Lombardia intende costruire un’offerta di investimento ampia e strutturata da presentare agli investitori esteri, quale leva per la ripresa socio-economica post pandemia e per la tenuta del posizionamento competitivo del territorio lombardo sul piano internazionale. Guidesi: Lombardia Regione più ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 26 settembre 2021)in: ecco i criteri della manifestazione di interesse per la mappatura delle opportunità di insediamento e di investimento in. Li ha approvati la Giunta presieduta da Attilio Fontana, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi. Offerta ampia e strutturata Con il lancio della manifestazione d’interesse per gliintende costruire un’offerta di investimento ampia e strutturata da presentare agli investitori, quale leva per la ripresa socio-economica post pandemia e per la tenuta del posizionamento competitivo del territorio lombardo sul piano internazionale. Guidesi:più ...

