Covid oggi Sardegna, 46 contagi e 2 morti: bollettino 26 settembre (Di domenica 26 settembre 2021) Sono 46 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 26 settembre in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 2 morti: un 74enne e un 77enne di Cagliari. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1.604 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 17, uno in meno rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 146, 2 in meno rispetto a ieri, 2464 sono i casi di isolamento domiciliare pari a 51 in meno rispetto a ieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 26 settembre 2021) Sono 46 i nuovida Coronavirus26in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 2: un 74enne e un 77enne di Cagliari. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1.604 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 17, uno in meno rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 146, 2 in meno rispetto a ieri, 2464 sono i casi di isolamento domiciliare pari a 51 in meno rispetto a ieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

SkyTG24 : In Norvegia da oggi sarà possibile stringersi la mano, i locali notturni potranno riaprire e i ristoranti tornare a… - robersperanza : Le farmacie sono un presidio sul territorio imprescindibile per il SSN. Lo stanno dimostrando anche nella lotta al… - Adnkronos : #ISS, Brusaferro: “Curva pandemica Covid decresce tranne sotto i 9 anni”. - Salvato27591666 : RT @autocostruttore: Covid oggi Italia, Zangrillo: 'The show must go on...' Il professore pubblicati i dati del San Raffaele: un accesso… - Scomodino : Tutt’oggi che in redazione stanno tossendo e starnutendo. Se mi becco il Covid a Roma dopo non essermelo preso per due anni a Bologna urlo. -