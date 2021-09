Covid oggi Puglia, 139 contagi: bollettino 26 settembre (Di domenica 26 settembre 2021) Sono 139 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 26 settembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Si registra un morto. Sono 61 i positivi nella provincia di Lecce, 49 in quella di Bari. I nuovi contagi sono stati individuati su 14.966 test giornalieri. Sono 2.942 le persone attualmente positive. I pazienti Covid ricoverati in area non critica sono 166. In terapia intensiva, invece, 19 malati. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 26 settembre 2021) Sono 139 ida coronavirus in, 262021, secondo numeri e datideldella regione. Si registra un morto. Sono 61 i positivi nella provincia di Lecce, 49 in quella di Bari. I nuovisono stati individuati su 14.966 test giornalieri. Sono 2.942 le persone attualmente positive. I pazientiricoverati in area non critica sono 166. In terapia intensiva, invece, 19 malati. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

