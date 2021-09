“Controcorrente” | un nuovo appuntamento condotto da Veronica Gentili

(Di domenica 26 settembre 2021) “– Prima serata”,da, ildomenica 26 settembre Domenica 26 settembre, su Retequattro alle ore 21.20,con “– Prima serata”, il programma di approfondimento targato Videonewsda, che si allunga oltre l’access prime-time per raccontare la più stretta attualità politica, economica e sociale. In apertura, con l’ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin, l’europarlamentare Francesca Donato, Augusto Minzolini, Massimo De Manzoni, Tommaso Labate, Massimo Polidoro, ampio spazio sarà dedicato al dibattito intorno alla certificazione verde, che continua a dividere il mondo politico e del lavoro. E ...

TvCircle1 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Rete4 @gentilivero conduce un nuovo appuntamento con #Controcorrente Prima serata - QuiMediaset_it : In prima serata su #Rete4 @gentilivero conduce un nuovo appuntamento con #Controcorrente Prima serata

... i filosofi invecchiati malamente che vogliono andareper narcisismo e per ... quello di una frase " il vecchio muore e ilnon può nascere " che è diventata uno slogan per ......coalizione uscirà dalle urne? Chi sarà ilcancelliere del Paese più popoloso dell'Unione Europea? E quali saranno le conseguenze per l'Italia? Su Rete 4 dalle 21.20. Il...Nel nuovo appuntamento con "Controcorrente": il dibattito sul green pass, la nuova patrimoniale e la riforma del catasto, il metodo