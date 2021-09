Chi sono i Gemelli di Guidonia: “Siamo famosi grazie a Fiorello” (Di domenica 26 settembre 2021) Si chiamano Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino e sono i Gemelli di Guidonia. sono nati tutti e tre a Napoli, ma non sappiamo le loro date di nascita precise. Sappiamo però le loro età: Pacifico ha 37 anni, Gino 34 ed Eduardo 33. Non abbiamo informazioni circa la loro altezza e il loro peso. Inoltre sembrano non avere tatuaggi visibili sul corpo. Sin da piccoli si sono appassionai alla musica. Pacifico si divertita a suonare una piccola tastiera che era in casa e Gino lo seguì mostrando le sue capacità vocali. Così iniziarono ad esibirsi nei primi duetti. Successivamente venne coinvolto anche il fratello minore, Eduardo. sono entrati nel mondo della musica nel 1999 con il nome di Effervescenti Naturali. Successivamente sono stati conosciuti con il nome ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 settembre 2021) Si chiamano Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino edinati tutti e tre a Napoli, ma non sappiamo le loro date di nascita precise. Sappiamo però le loro età: Pacifico ha 37 anni, Gino 34 ed Eduardo 33. Non abbiamo informazioni circa la loro altezza e il loro peso. Inoltre sembrano non avere tatuaggi visibili sul corpo. Sin da piccoli siappassionai alla musica. Pacifico si divertita a suonare una piccola tastiera che era in casa e Gino lo seguì mostrando le sue capacità vocali. Così iniziarono ad esibirsi nei primi duetti. Successivamente venne coinvolto anche il fratello minore, Eduardo.entrati nel mondo della musica nel 1999 con il nome di Effervescenti Naturali. Successivamentestati conosciuti con il nome ...

Advertising

astro_paolo : Sono commosso e grato per l’affetto e per i tanti messaggi di supporto ricevuti. Vi ringrazio di cuore. I vostri p… - ladyonorato : Risposta di chi è Repubblicano: se sono vaccinato o meno riguarda solo me e non altri; ognuno deve essere libero di… - DSantanche : “Settemila euro per me che sono un ex operaio sono sempre stati tanti”. E lo hanno truffato e derubato. A chi tocca… - franco_sala : RT @MinistroEconom1: Oggi i riflettori di tutta Europa sono puntati sulle elezioni Tedesche: c'è ansia e curiosità di sapere da chi prender… - Arsenio_Lupin75 : @fraga801 Io sono uguale e infatti ho due amici, non devi fare niente chi ci apprezza lo fa proprio per questo nostro carattere! -